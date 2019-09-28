Kaza, Adıyaman-Şanlıurfa yolu 16. kilometresi Atakent mevkisinde meydana geldi. İsmail D. yönetimindeki 80 AD 658 plakalı otomobil Şanlıurfa’dan Adıyaman’a seyir halinde iken, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa Uğur’a (65) çarptı. Ağır yaralanan yaya olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Adıyaman’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
28.09.2019 - 23:34 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,kaza,
653199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653199.aspx
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