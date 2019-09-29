Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da salı 4,7, perşembe de 5,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Can kaybının yaşanmaması ve maddi hasarın az olması yüreklere bir nebze olsa da su serpti. İlk günün şokunu atlatan vatandaşların çoğu önceki geceyi evlerinde geçirdi. Parklarda kalanların sayısı azaldı. Uzmanlardan gelen “Her geçen gün sona doğru yaklaşıyoruz. Araştırmalar, büyük depremin iyice yaklaştığını gösteriyor” açıklamasıyla belirsizlik arttı. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Beklenen deprem ne zaman olacak?.. Bakırköy sahilde ailesiyle çadırda kalan Esma Ölçer “Endişemiz henüz bitmedi” derken, Zeytinburnu sahilde geceleyen İrem Taşpınar da “Deprem korkumuz geçecek gibi görünmüyor. Belirsizlik çok ürkütücü” ifadesini kullandı.

Yaşanan belirsizlik sonucu ortaya çıkan deprem korkusu “Seismophobia” adıyla biliniyor. Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Akgül, bu korkuyu nasıl yeneceğinizi şöyle anlatıyor: Deprem bir travmatik yaşantıdır. Bu travma gün geçtikçe insanı daha da kuşatır. Akıldan çıkmayan bir durum hâline gelir. Öncelikle bu deprem korkusunu yenme isteğinize odaklanmalısınız. Daha sonra çözümlere ve tedavi yöntemlerinin nasıl olduğunu araştırarak sürece devam edebilirsiniz. Doğru tedavi yöntemi ile bu korku daha hızlı yenilebilir. Bu süreçte uzmanlardan alacağınız psikolojik destek ile korkularınızla yüzleşerek hangi durumda ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bütün bunlardan sonra ise deprem konusunda bir eğitim programına katılmanız, konu ile ilgili bilinçlenmeniz, sizi bu korkuya karşı daha da güçlü kılacaktır. Katıldığınız eğitimler, deprem çantası hazırlıkları, ilk yardım dersleri sizi bu duruma hazırlayacak ve içinizdeki korkuyu yenmenizi sağlayacaktır.

SON DURUM

* Silivri Stadı’nın tribün bölümü tedbiren kapatılmıştı. TFF 3. Lig 1. Grup’ta bugün saat 16.00’da oynanacak olan Silivrispor-Manisaspor maçı Çatalca’da ilçesinde bulunan Ziya Altınoğlu Stadı’na alındı.

* Silivri’de bir bina ve tek katlı bir evde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. İki cami ve eskiden anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli bir yapı ile Esenyurt’ta bir bina ve iki metruk yapı tedbirden mühürledi.

* Avcılar’da üç riskli bina, Sultangazi’de de altı katlı bir apartman boşaltıldı.