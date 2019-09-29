Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık dayanamayan Demirci, 15 gün önce kızını kayınvalidesi H.Ç’ye bırakıp babası Remzi Demirci’nin (62) evine gitti. Önceki akşam gelinini telefonla arayan H.Ç, “Çocuk ağlıyor. Seni istiyor. Buraya gel” dedi. Bunun üzerine baba Demirci, motosikletle kızını kayınvalidesini götürdü ancak H.Ç. ile husumetli olduğu için bir arka sokakta indirdi ve burada beklemeye başladı. Melike Demirci, kayınvalidesinin sokağına girdiği esnada pusuda bekleyen eşi Sezer Ç. dört yerinden bıçakladı. Genç kız ölürken zanlı tutuklandı. Dün evladını defneden Remzi Demirci “Ben 20 dakika bir sokak geride kızımın bıçaklanmasını beklemişim. ‘Baba, baba’ diye bağırmış. Kızım ayrılacaktı. Eşi hep ‘çocuğunu öldürürüm, keserim’ diyordu. Bu cahillik yüzünden birçok babanın canı yanıyor. Üç ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Kızımın haftada bir gün izni vardı. İzin gününde öldürüldü. En ağır cezayı almasını istiyorum” diyerek ağladı.