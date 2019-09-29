Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 25
İstanbul: Az bulutlu ve açık 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? (29 Eylül 2019 hava durumu)
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 29 Eylül 2019 hava durumu...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Kaynak: İHA
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