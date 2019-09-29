Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Cuma günü Urla ilçesinde bulunan Altıntaş Mahallesi'nde Osman Şaşmaz’ın (43) müstakil evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Osman Şaşmaz'ın öldüğünü belirledi. Savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Osman Şaşmaz’ın oğlu Buğra Şaşmaz (19) da polis merkezine giderek babasını öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Buğra Şaşmaz, polise verdiği ifadede babasının uzun süredir annesine şiddet uyguladığını belirtti. Şaşmaz, babasının eve gelmesiyle tabancayı ateşlediğini, suç aletini de yakınlardaki bir tarlaya attığını söyledi. Polis ekipleri suç aletini arazide buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Buğra Şaşmaz, babası Osman Şaşmazı öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.