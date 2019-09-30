Hakkı Yıldız idaresindeki 20 ACK 104 plakalı otomobil Eski Karakol kavşağında Erhan Dağ'ın kullandığı 38 ED 816 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil devrildi. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan yolcular, Salih Yusuf Yıldız, Ayşe Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Simge Sinmez yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan Aydın-Denizli kara yolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.
Aydın'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı
30.09.2019 - 01:26 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Etiketler : aydın,aydın kaza,trafik kazası,
653355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653355.aspx
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