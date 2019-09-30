Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkı Yıldız idaresindeki 20 ACK 104 plakalı otomobil Eski Karakol kavşağında Erhan Dağ'ın kullandığı 38 ED 816 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil devrildi. Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan yolcular, Salih Yusuf Yıldız, Ayşe Yıldız, Hüseyin Yıldız ve Simge Sinmez yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan Aydın-Denizli kara yolu yaklaşık yarım saat sonra ulaşıma açıldı.