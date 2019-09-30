Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Son yıllarda ülkemizde de kadın daha çok iş hayatında. Bunda verilen teşvikler, kadına pozitif ayrımcılık gibi çalışmaların da etkisi büyük. Son dönemde de bir cinsiyet eşitliği söylemi başladı ki, ucu bucağı yok. Hâlbuki sadece iştir cinsiyetsiz olan. Yani bir proje yaptıracaksınız, o iş için kadın ya da erkek mimarla çalışmak size bağlı. Ama kadın ya da erkek olması değil, yaptığı için sizin beklenti ve isteklerinize uygun proje yapıp yapmadığıdır önemli olan. Son dönemde cinsiyet eşitliği söylemleri o kadar ayyuka çıktı ki, kadın çalışanların davranışları değişti. Yapılan bir araştırma, kadınların yüzde 40’ının sektöründe kadın olmanın zorluğundan söz ediyor, yüzde 25’i ise mesleki hayatlarında zaman zaman ‘erkek gibi davranmak’ zorunda kaldığını kabul ediyor. Elbette sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde o yönetim kademesini hak ettiği hâlde elde edemeyen binlerce kadın var. Fakat aynı zamanda istediği o yeri almış kadınlar hiç de az değil. İşte o zoru başarmış kadınların neler yaptığı, çevrelerinde nasıl davrandığı, nasıl bilindiğine dair dev bir araştırma yapan British Council, araştırmasına ‘Kültürde Kadın Gücü’ adını vermiş. Yapılan araştırmaya göre istihdam oranının yüzde 33,6 olduğu Türkiye, kadınların iş gücüne katılımı ve profesyonel-teknik rollerde temsili bakımından 131’inci sırada. Hatta kültür-sanat sektörü kadın çalışan ağırlıklı bir sektör olarak görünmesine rağmen burada dahi işe alımdan terfiye, kariyer gelişiminden maaşa kadar birçok konuda adaletsizliğin olduğu dikkat çekiyor.

YÖNETİCİ KADINLAR 'ZOR DEĞİL' DİYOR

Toplumsal cinsiyet bakış açısından ele alındığında, kadınların yüzde 40’ı birçok kadın olmanın zorluğuna dikkat çekerken, yüzde 25’i de mesleki hayatında bazen “erkek gibi davranmak” zorunda kaldığını kabul ediyor. Öte yandan bu soru kadın yöneticilere sorulduğunda, oran değişiyor. Çünkü kadınların yöneticilik seviyesi yükseldikçe, kadın olmanın zorluklarını daha az hissediyor. Bir başka kuruluş tarafından yapılan araştırmada da kadınların cinsiyet eşitliğini savundukları hâlde birçok alanda pozitif ayrımcılık istediği görülüyor.

ERKEKLERİN SÖZÜ DAHA ÇOK DİNLENİYOR

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 72’si kariyerlerinde ilerlemek istediğini belirtiyor ve yüzde 55’i yönetici olmaya hazır olduğunu ekliyor. Bu yüksek yüzdeler, kültür-sanat alanındaki liderlik pozisyonlarında gelecekte daha fazla kadının olacağına işaret ediyor. Fakat araştırmaya cevap verenlerin önemli bir çoğunluğu erkek yöneticilerin fikirlerinin daha fazla ciddiye alındığını düşünüyor.

DÜŞÜK MAAŞA YÜKSEK KARİYER

Birçok sektörde kadın çalışanların maaşlarının erkeklere göre daha düşük olduğu görülüyor. Bunun en önemli sebebi, kadınlara aile bütçesine ‘destek’ olma rolü çizilmesi. Fakat öte yandan kadınlar kariyer anlamında desteklenirken, maaşlarında çok fazla yükselme görülmemesi de tuhaf bir çelişki. Kadınların en başarılı görüldüğü alanlardan biri ise iş geliştirme teknikleri olarak öne çıkıyor.