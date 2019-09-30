Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir ürünün organik diye adlandırılması için çok önemli şartları bir arada bulundurması gerekiyor. Ambalajında da ‘organik ürün’ logosu olmalı. Bu logoyu almak da çok kolay değil. Çünkü organik ürün belgesi için tarla veya bahçede hiçbir şekilde zararlı maddenin kullanılmaması gerekiyor. Tabii olmayan hiçbir ilaç ve gübrenin kullanılması, hormon içeren kimyasalların kullanılması da yasak. Bu nedenle bahçesinde sentetik gübre kullanan, hormon ilaçları veren, bunu da yol kenarına çıkarıp ‘organik’ diye satanlara çok itibar etmemek gerekiyor. Ziraat Mühendisi Ziydan Gürer “Organik ürün gözle bakılarak anlaşılmaz. Şekli bozuk olan, kenarında lekesi olan her ürün organik demek değildir. Ancak bir de kenarında çürüğü var diye zararlı zannedilen ürünler var. Tabii üründe bu tür lekeler olması normal. Çünkü kimyasal gübre verilmiyor” diyor.