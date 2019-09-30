Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu bankalarımız, konut kredisi kullandırdığı vatandaşlarımız için faiz indirimi yaparak kredilerini daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdi. Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Bakan Albayrak'tan konut kredisinde faiz indirimi açıklaması
30.09.2019 - 10:14 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredisi kullanan vatandaşlar için faiz indirimi yaparak kredileri daha uygun maliyetle yenileme imkanı getirdiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
653400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653400.aspx
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