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Türkiye Ağustos ayında 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi ağırladı
30.09.2019 - 11:03 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Ağustos ayında 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye’nin ilk 8 ayda ulaştığı sayı ise, yine bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14,72 artışla 31 milyon 1 bin 394 oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı,
653410 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653410.aspx
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