Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da olduğu belirtildi.
Başkent'te halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü
30.09.2019 - 14:37 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Mamak,kaza,
653457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653457.aspx
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