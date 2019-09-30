Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da olduğu belirtildi.