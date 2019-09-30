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Avcılar'da iki gecekonduda yangın! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
30.09.2019 - 14:55 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan iki gecekonduda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çocukların oyunu sırasında çaktığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler : Avcılar,yangın,
653460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653460.aspx
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