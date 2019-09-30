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Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakkında 73 yıla kadar hapis istemi
30.09.2019 - 15:42 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İTÜ'lü Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin iki sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklar hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : halit ayar cinayeti,
653464 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653464.aspx
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