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Perpa metrobüs durağında yangın! Seferler aksıyor
30.09.2019 - 17:43 | Son Güncelleme: 30.09.2019 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yanma meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına görevliler tarafından yangın tüpleriyle müdahale edilirken, vatandaşlar da tahliye edildi. Yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametine metrobüs seferleri yapılamıyor.
Etiketler : Şişli'de Perpa metrobüs durağı,
653487 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653487.aspx
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