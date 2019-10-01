Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden” diye konuştu.