Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas’ta Salı günleri kurulan Salı Pazarı’na Kafaca Mahallesi’nden sebze götürmek üzere yola çıkan 55 yaşındaki Hudaverdi Coşkun’un kullandığı 48 HU 640 otomobil, Selimiye - Milas karayolu Sarıçay Köprüsü mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan yağmur giderlerinde takla atan otomobilin içerisinde bulunan sürücü Hüdaverdi Coşkun ile eşi Ümüsün Coşkun (51) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavileri ayakta yapıldıktan sonra taburcu edildiler.