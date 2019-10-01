Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 14 paket halinde toplam 2 kilo 883 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Van’da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi
01.10.2019 - 09:49 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.
Etiketler : Van,yaşam haberleri,
653584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653584.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER