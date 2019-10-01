Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz Bölgesi yaylalarına özgü vargit çiçekleri sonbahar ayları ile birlikte yaylaları rengarenge bürüdü. Beyaz renginin yanında mor renkte de yetişen ve yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için geriye göç zamanı geldiği anlamına geliyor.

Yaylalarda görsel şölen sunan vargit çiçekleri foto safari meraklılarının ilgisini çekiyor. Halk arasında, 'güz çiğdemi', 'acı çiğdem' adı da verilen çiçekli bitki zehirli olması ile biliniyor.