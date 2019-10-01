Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyalıca Mahallesi Goçaz mevkisinde sahil kenarındaki yazlık evin bahçesinden eşek kaçtı. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu ev sahibi, kaybolan eşeğini bulmak için yardım istedi. Hangi yöne gittiği bilinmeyen eşek köylüler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.