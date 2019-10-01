Boyalıca Mahallesi Goçaz mevkisinde sahil kenarındaki yazlık evin bahçesinden eşek kaçtı. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu ev sahibi, kaybolan eşeğini bulmak için yardım istedi. Hangi yöne gittiği bilinmeyen eşek köylüler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Kayıp eşek alarmı... Köylü seferber oldu
01.10.2019 - 16:22 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde kaybolan eşek için köylüler seferber oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayıp,eşek,alarm,story_,
653665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653665.aspx
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