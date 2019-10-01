Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukluğunda gazoz kapaklarını biriktirerek başladığı toplama merakının zamanla koleksiyonculuğa dönüştüren Nümismat Mehmet S. Tezçakın, 50 yılda biriktirdiği Türk tarihi paraları binleri aştı. Tezçakın, bu sürede Osmanlı döneminde kullanılmış paraların yüzde 85’ini barındırdığı bir koleksiyon oluşturdu. Tezçakın, bu koleksiyondan 3 bin parça nümismatik eser ile bin Osmanlı Kaimesi’ni Cumhurbaşkanlığı’na bağışlamak için başvurdu. Tezçakın, bağışladığı tarihi paralar ile önce bir sergi oluşturulmasını, ardından Türk Para Tarihi Müzesi’nin kurulmasını arzu ediyor. 43 yıllık hayat arkadaşı İsabel Tezçakın’dan bu süreçte büyük destek gören Mehmet Tezçakın, sahip olduğu eserlerden gelecek nesillerin de faydalanmasını istiyor.



“Bu birikimden gelecek nesillerin faydalanmasını istiyorum”

Milyonlarca dolar harcayarak dünyanın en kapsamlı Osmanlı Kağıt Paraları Koleksiyonu’nu oluşturduğunu anlatan Tezçakın, “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a bağışlama teklifimi ilettim. Bu birikimin kütüphaneye layık olduğunu biliyorum. O yüzden mutluyum. Bu birikimden gelecek nesillerin faydalanmasını istiyorum” dedi.

“Dünyadaki Osmanlı kağıt paralarının yüzde 85’i topladım”

Yılların birikimi olan nümismatik kütüphanesinin içerisinde bin adet Osmanlı Kaimesi ve Cumhuriyet döneminde de kullanılmış binlerce madeni paranın bulunduğunu anlatan Tezçakın, “Yaklaşık 40 senedir ciddi koleksiyonerlik yapıyorum. Parça olarak dünyadaki Osmanlı kağıt paralarının yüzde 85’i topladım” diye konuştu.



“Çocuklarımızı bile unutuyorduk”

Eşi Mehmet Tezçakın’a bu yolda 43 yıl boyunca destek veren İsabel Tezçakın ise “İlk zamanlarda koleksiyoner ruhum olmadığı halde sabahlara kadar araştırma yapardık. Araştırma sırasında bazen çocuklarımızı bile unutuyorduk. O arada Osmanlıca okumayı bile öğrendim” dedi.

“Bu paralar bir tarih anlatıyor”

Eşi Mehmet Tezçakın’ın yıllardır bir para müzesi arzusu taşıdığını anlatan İsabel Tezçakın, “Bu paralar bir tarih anlatıyor. Bu paralardan bir müze oluşturmak çok istedi ancak bugüne kadar hiçbir yerden olumlu cevap gelmedi. Şimdi böyle bir yolu deniyor. Türkiye olarak eninde sonunda bir para müzesine sahip olacağız” şeklinde konuştu.