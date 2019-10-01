İSKİ, Eyüpsultan’da bazı bölgelere Çarşamba günü saat 10.00 ile Perşembe günü saat 02.00 arasında 16 saat süreyle su verilmeyeceğini açıkladı. Su kesintisi yapılacak olan mahalleler; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular olarak açıklandı.
Eyüpsultan’da bazı mahallerine 16 saat su verilmeyecek
01.10.2019 - 17:10 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan’da 5 mahalleye 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
Etiketler : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi,Eyüpsultan,su kesintisi,
653674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653674.aspx
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