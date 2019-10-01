Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ, Eyüpsultan’da bazı bölgelere Çarşamba günü saat 10.00 ile Perşembe günü saat 02.00 arasında 16 saat süreyle su verilmeyeceğini açıkladı. Su kesintisi yapılacak olan mahalleler; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular olarak açıklandı.