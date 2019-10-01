Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maho Sayindi idaresindeki 27 Z 3195 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan Nesibe Aydın (63) ambulansta hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
01.10.2019 - 17:50 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maho Sayindi idaresindeki 27 Z 3195 plakalı tır, Bolvadin-Emirdağ karayolu Çobanlar kavşağında Hüseyin Aydın yönetimindeki 03 ES 426 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılırken ağır yaralanan Nesibe Aydın (63) ambulansta hayatını kaybetti.
Etiketler : Afyonkarahisar,
653682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653682.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER