Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da perşembe günü 5,8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ardından megakentle ilgili tartışmalar başladı. Birçok uzman daha büyük bir depremin meydana geleceğini söylerken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, aksine “İstanbul’da büyük deprem riski yok. Bundan söz edenler, korku pazarlayarak inşaat sektörüne hizmet ediyor” diye konuştu. Üşümezsoy, bu sözlerin rant kaynaklı olduğunu iddia etti.

KARŞIYAKA, ÇİĞLİ, BAYRAKLI...

Öte yandan Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, asıl tehlikede olan yerin İzmir olduğunu açıkladı. Murathan “İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var” dedi. Bu fayların birçoğunun kent merkezinden geçtiğini ifade eden Murathan “İstanbul kadar İzmir de konuşulmalı. İzmir’deki faylar güncel, aktif ve diri. Yani deprem üretecek düzeyde. Burası bir fay kenti. 1800’lü yıllarda bir deprem olmuş ve şehrin yarısı yıkılmış. 1999’da yapılan master planda ‘bu fay tekrar büyük bir deprem üretebilir’ denmiş. Özellikle Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Menemen ilçeleri tehlike altında. Denizle bağlantılı olan alüvyon zeminler daha riskli. Kaya üzerine kurulan yerleşim yerleri ise daha az risk taşıyor. Planın üzerinden 20 yıl geçmiş hâlâ bir yenisi yapılmamış. Seferihisar ve Balçova ilçeleri hariç İzmir’in yapı envanteri elden geçmemiş. O günden bugüne özel önlemler alınmamış. Meslek odası olarak biz bu kentin depreme hazırlıklı olduğunu düşünmüyoruz. Master planın revize edilmesi lazım. Öncelikle bütün hastaneler ve okullar elden geçmeli. Buralarda acilen depreme dayanıklılık testi yapılmalı” şeklinde konuştu.

250 BİN KONUT TEHLİKEDE

Yaşar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özgür Eğilmez de İzmir’de yaklaşık 250 bin konutun risk altında olduğunu belirtti. Bu yapıların 1999’dan önce yapıldığını dile getiren Eğilmez “Yirmi beş-otuz sehelik ve daha eski binaların hepsini riskli olarak değerlendirdik. Bu binalarda kullanılan betonun mukavemeti çok düşük ve donatılarda; bugün kullanılmasına kesinlikle izin verilmiyor” açıklamasında bulundu.