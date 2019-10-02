Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 34 BY 7113 plakalı 2014 model Lamborghini marka 724 tipli siyah renkli coupe araç, icradan yarı fiyatı olan 1 milyon 175 bin TL’ye satışa çıkacak. 2 Ekim günü saat 15.00’de satılacak olan araç 610 beygir gücünde ve 5204 motor hacminde olması ile dikkat çekerken şartnamede 4x4 coupe modeli olan aracın durumunu genel olarak iyi olduğu belirtiliyor.

“Alıcılar avantajlı fiyatlarla hayallerindeki araçları alma fırsatı buluyor”

İcradan yapılan lüks araç satışlarına bakıldığında son 1 yılda 300 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arasında satışların gerçekleştiği belirtilirken, alıcılar icradan yapılan ihalelerde çok cazip fiyatlara araç alma fırsatı yakılıyor. İcra ihalelerinin geneline bakıldığında bin TL ile 2 milyon 350 bin TL arasında değişen muhammen bedelli otomobiller yarı fiyatına satışa çıkıyor. Özellikle binek araç ihalelerinde 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki otomobillere yoğun ilgi gösteren alıcılar, ticari araç ihalelerinin geneline yoğun ilgi gösteriyor.

“İhalelere yoğun talebin olduğunu söylemek mümkün”

Yapılacak ihale ile ilgili bilgi veren icra uzmanı Caner Çakı, “Aracın marka ve modeline bakıldığında yollarda sıklıkla karşılaşmadığımız özel bir araç olduğu görünüyor. Zaten özelliklerine ve fiyatına baktığınızda bu aracın ne kadar özel bir seri olduğunu anlayabilirsiniz. Bu tarz bir ihaleye modele özel ilgisi olanların katılacağını düşünüyorum. Araç ihalelerine genel olarak baktığımızda ise yoğun talebin olduğunu söylemek mümkün. Yarı fiyatına satışa çıkan araçlar avantajlı fiyatlarla alıcısı ile buluşuyor” dedi.