Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesinde bağlı Güveçli köyünde Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., geçtiğimiz hafta Cuma günü Simeri köyü kalesine çıktı. Oğlunun kaleye çıktığını öğrenen baba Orhan Ö., oğlunu cep telefonundan arayarak kaleden inmesini istedi. Babasına kaleden atlayacağını söyleyen Mustafa Ö., telefonu kapatarak kendisini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Otopsi işlemlerinin ardından gencin cenazesi köyünde toprağa verildi.

Baba Orhan Ö., Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesinde pansiyonda kalarak okuyan oğlununu geçen hafta arkadaşlarına intihar edeceğini söylediğini, okul yönetiminin kendisini arayarak bilgilendirmesi üzerine oğlunu köye çağırdığını kaydetti. Baba Orhan Ö., oğlunun cep telefonunun olay yerinde yapılan incelemelerde bulunamadığını söyledi. Oğlunu intihara ’Mavi Balina’ veya ’Momo’ adlı oyunların sürüklemiş olabileceğini düşündüğünü ifade eden baba Orhan Ö., tüm soruların o telefonda gizli olduğunu belirterek bulunmasını istedi.