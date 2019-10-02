Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum’da üç ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, Kargı Adası açıklarında 6 Suriye, Görecek Adası’ndan İstanköy istikametine lastik bot ile seyreden 13 Filistin, 28 Suriye uyruklu, yine Bodrum Görecek adası açıklarında fiber tene ile kaçış hazırlığında olan 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Marmaris Bozburun Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde 20 Suriye, 2 Filistin ve bir Irak uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecekler.