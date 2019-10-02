Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı tarihi bir binanın kolonlarında ve kirişlerinde çatlaklar meydana geldi. Bina çökme riski nedeniyle belediye ekiplerince boşaltıldı. Ayhan Işık Sokak'a iki yönden girişler de kapatıldı.
Beyoğlu'nda tarihi bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
02.10.2019 - 17:13 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda bulunan tarihi bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.
Etiketler : Beyoğlu,çökme,
653879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653879.aspx
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