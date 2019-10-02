Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Horoz Dere mevkiinde meydana geldi. Münir Gencer yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Münir Gencer ile yanında bulunan babası Bekir Gencer yaralandı. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.