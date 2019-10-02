Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Horoz Dere mevkiinde meydana geldi. Münir Gencer yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Münir Gencer ile yanında bulunan babası Bekir Gencer yaralandı. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
02.10.2019 - 18:44 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 18:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’in Hizan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu baba ile oğlu yaralandı.
Etiketler : Bitlis,
653895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653895.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER