Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu imam Hatip Lisesi yanında bulunan boş arazide kavak ağacının kabuklarını soyulduğu alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.