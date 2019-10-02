Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu imam Hatip Lisesi yanında bulunan boş arazide kavak ağacının kabuklarını soyulduğu alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Yanan kabuklar korkuttu
02.10.2019 - 18:54 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında kavak ağacının kabukları alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında herhangi bir can kaybı olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Tevfik Göksu Anadolu imam Hatip Lisesi yanında bulunan boş arazide kavak ağacının kabuklarını soyulduğu alanda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Etiketler : Adıyaman,
653899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653899.aspx
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