Edilen bilgiye göre, olay Kozluk İslambey Mahallesi Lise Caddesi’nde meydana geldi. Hurda alıcısına evdeki hurdaları vermek isteyen Sevgi Gezgin (38), damdan sarkıttığı şişin elektrik kablosuna çarpmasıyla akıma kapıldı. Yüksek gelirime kapılan kadın hayatını kaybederken, hurdacı olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Kozluk Devlet hastaneye kaldırıldı.
Balkondan hurda verirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti
02.10.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Kozluk ilçesinde hurdacıya balkondan hurda verdiği sırada elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,elektirik çarpması,
653910 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653910.aspx
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