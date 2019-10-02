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Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
02.10.2019 - 20:03 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün gerçekleştirilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu."
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,hava harekatı,
653912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653912.aspx
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