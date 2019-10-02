Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kurtçular köyünde orman işlerinde çalışan 38 yaşındaki Muharrem Sönmez, ormanda kesim yaptığı sırada ağacın devrilmesi sonucu altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muharrem Sönmez’in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.