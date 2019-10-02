Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi İncesu yolunda bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adile Güler (22) oturduğu 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairesinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine adrese ambulans çağrıldı. Ağır yaralanan Güler, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güler’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
02.10.2019 - 22:30 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 22:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Seydişehir ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Konya,
653944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653944.aspx
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