Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu yılın Mayıs-Aralık dönemi için 2 TL belirlenen çiğ süt referans litre fiyatı, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için 2,30 TL’ye yükseltilmiştir. Çiğ süt minimum yağ değeri 3.6 protein değeri de 3.2 olarak belirlenmiştir” dedi.
Çiğ süt referans litre fiyatına zam
02.10.2019 - 22:51 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 dönemi için çiğ süt referans litre fiyatının 2,30 olduğunu duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çiğ süt,litre fiyatı,zam,
653948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653948.aspx
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