Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda kandırılarak PKK/KCK terör örgütü ile işbirliği içerisinde olan THKP-C/MLSBP terör örgütüne katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak ili Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir" denildi.
Muş'ta 1 terörist teslim oldu
02.10.2019 - 23:53 | Son Güncelleme: 02.10.2019 - 23:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist teslim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muş,terörit,
653959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/653959.aspx
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