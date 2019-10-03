Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitimine Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesinde devam eden genç, geçen hafta ailesinin yanına geldi. Mustafa Ö, buradaki Simeri kalesine çıkarak babasını aradı. Telefonda intihar edeceğini söyleyen genç, dediğini yaptı ve kendisini boşluğa bıraktı. Oğlunu defneden baba Orhan Ö. “Geçen hafta arkadaşına intihar edeceğini söylemiş. Okul yönetimi beni arayıp bilgilendirdi. Ben de köye çağırdım. Kendisine ait cep telefonu olay yerinde bulunamadı. Evladımı intihara ‘Mavi Balina’ ya da ‘Momo’ adlı oyunların sürüklediğini düşünüyorum. Bütün sorular o telefonda saklı” diye konuştu.