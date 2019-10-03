Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökyüzü mavisi rengi, teras olarak dizayn edilen tavan kısmına yerleştirilen hamak ve şemsiyesiyle dikkatleri üzerine çeken burunlu otobüs, 17 yaşından beri yollarda olan Baran Akyüz ile kedisi ve köpeğine ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de gezmedik köşe bırakmayan Akyüz, kahve satarak geçimini sağlıyor. Yol hikâyesinde önce “Bıldırcın” adını verdiği otomobil, daha sonra “Tırtıl” diye adlandırdığı karavan kendisine eşlik eden Rotasız Baran, yeni yol arkadaşı “Rotabüs” ile macerasını yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor. Hesaplamayacak kadar çok yol yaptığını ifade eden Akyüz “Kahve servisini pencereden yapıyoruz. Yollarda çok ilgi görüyor. Bu derece ilgi görmesi enerjime enerji katıyor” dedi.