Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hadimi Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binaya girerek yanlarındaki aparat yardımıyla kapıyı açan 4 kadın, eve girdi. Evde bir süre para ve ziynet eşyası arayan şüpheliler, buldukları bir miktar parayı alarak evden ayrıldı. Bu sırada şüphelileri fark eden ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirerek hırsızlık şüphelisi kadınların peşine takıldı.



Olay yerine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan farklı suçlardan 13 kaydı olan 3 çocuk annesi Nazan G. (20) Sevim Y. (19) Z.E. (13) ve Z.E’nin üzerinde arama yapan ekipler, evden çalınan bir miktar parayı buldu.



Gözaltına alınan şüpheli Nazan G. kucağındaki çocuğuyla diğer şüphelilerle birlikte emniyete getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan şüphelilerin 30 Eylül Pazartesi günü hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildiği ve serbest kaldıkları öğrenildi.

