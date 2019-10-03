Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi’nde Ali Sönmez (65), bahçesinde bulunan asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıktı.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
Ancak burada dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
KURTARILAMADI
Sönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Üzüm toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
03.10.2019 - 13:23 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de bir kişi, bahçesindeki asmadan üzümleri toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi’nde Ali Sönmez (65), bahçesinde bulunan asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : üzüm,üzüm ağacı,denizli,
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