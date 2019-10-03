Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi’nde Ali Sönmez (65), bahçesinde bulunan asmadan üzüm toplamak için meşe ağacına çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Ancak burada dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Sönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sönmez'in cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.