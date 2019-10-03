Edinilen bilgiye göre olay sabah Saat 07:30 sıralarında ilçedeki Sanayi mevkiinde meydana geldi.
OTOMOBİLİN İÇİNDE KALBİNDEN VURULMUŞ
Meslek Lisesi öğrencisi olan K.Y. (15), babasından önce babasına ait iş yerini açmak için evden ayrıldı. Baba A.Y. iş yerine gittiğinde, iş yerinin açıldığını ancak oğlunun dükkanda olmadığını fark etti. Dükkanın yanında bulunan otomobilinin içerisine baktığında ise oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. K.Y.’nin tüfekle kalbinden vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
K.Y.’nin cenazesi ölüm incelenmek üzere Yozgat’ta Adli Tip Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bir baba için en zor an! Oğlunu korkunç halde buldu...
03.10.2019 - 13:43 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 13:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 15 yaşındaki genç araç içerisinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay sabah Saat 07:30 sıralarında ilçedeki Sanayi mevkiinde meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : yozgat,
654072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654072.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER