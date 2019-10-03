Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında Belen ilçesi Çerçikaya Mahallesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonda askeri aracın kaza yapması sonucu 7 askerin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, askerlerden ikisinin yapılan bütün müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Hatay'da askeri araç devrildi: Şehitlerimiz var
03.10.2019 - 15:12 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'da operasyona giden askerleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : Hatay,yaşam haberleri,
654081 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654081.aspx
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