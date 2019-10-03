Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Silahlı saldırıda ölenlerin kimlikleri belirlendi
03.10.2019 - 18:25 | Son Güncelleme: 03.10.2019 - 18:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mardin karayolu üzerindeki Gülveren kırsal mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ölen 3 kişinin kimliği belirlendi. Saldırıda ölenlerin Ahmet Kubat, Hüseyin Kubat Mehmet Ali Elvan olduğu öğrenildi. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili çalışma sürüyor.
Etiketler : Şanlıurfa,
654120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654120.aspx
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