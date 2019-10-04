Kaş’ta akşam saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan Ay ile yıldızın yakınlaşması Türk bayrağını hatırlattı. İlgiyle izlenen bu görüntü objektiflere yansıdı. Gördüğü manzarayı anlatan Kaş sakinlerinden Ufuk Aydın, “Akşam limanda yürüyüş yaparken, gökyüzünde Ay ve yıldızı yan yana gördüm. Cep telefonuyla fotoğrafını çektim. Bayrağımızı andıran Ay ve yıldızın yan yana gelmesi çok güzeldi. Bu nadir görülebilecek bir olay.” dedi.
Ay-yıldız gökyüzünü süsledi
04.10.2019 - 00:43 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 00:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünü süsleyen Ay ile yıldız Türk bayrağını hatırlattı.
Etiketler : Ay-yıldız,
654177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654177.aspx
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