Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Demir, yaptığı açıklamada, kızı Hayal’in lise son sınıfta okurken kaçırıldığını söyledi. Köyde yaşadıklarını, kızlarının ise merkezdeki bir lisede okuduğunu, pansiyonda kaldığını anlatan Demir “Kızımla bir kez telefonda görüştüm, pişman gibiydi. Konuşurken zorlanıyordu, bir daha da aramadı” dedi.

Kızı Hayal’e seslenen anne Demir “Lütfen Hayal, ailene dön. Burada seni bekliyoruz, sen bizim kızımızsın. Hiçbir şey, hiç kimse için hayatını mahvetmene değmez. Dönüp gel, bu acıyla yanan yüreğimize bir su serp. Bizi duyuyorsan küçük kardeşinle seni almaya geldim” ifadelerini kullandı.

AVRUPA KONSEYİNDEN ANNELERE ZİYARET

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, HDP önünde evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti. Wienen, “Bu büyük acıyı, bu yakarışı biz de dinledik. Bunu ileteceğiz, aktaracağız. Onların durumunun iyileşmesi, acılarının sona ermesine katkı sağlamak isteriz” dedi.