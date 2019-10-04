Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalı alanların ardından geçtiğimiz günlerde araç içerisinde sigara içmek de yasaklandı. Araç içinde sigara içen kişilere para cezası kesilmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salı günü katıldığı bir resepsiyonda bu uygulamaların yanı sıra vatandaşların da katılımını sağlayarak “fahri sigara denetçiliği”nin hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Koca, bu denetçilerin “ceza kesip kesemeyeceklerinin”, “neyi ne kadar yapabileceklerinin”, “cezalar dâhil olmak üzere ne kadar yetkilerinin olacağının” tanımlanacağını ifade etti. Koca, ayrıca tütün kullanımına ilişkin kapalı alan tanımının şekillendirileceğini ve elektronik sigaranın satılmasıyla ülkeye girişinin yasaklanacağını aktardı. Öte yandan STK’lar “fahri sigara denetçiliği” fikrini değerlendirdi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “Birçok kapalı mekânda çeşitli şekillerde yasak deliniyor. Uygulamanın öncelikle bu hususta başarı sağlayacağını düşünüyorum. Kapalı alanda sigara içen vatandaş ‘Acaba etrafımda bir fahri müfettiş var mı?’ düşüncesiyle hareket edecek ve en azından yasağı delmekten cayacaktır. Zaman içinde denetçilere verilecek yetkilerle sigara kullanımında ciddi bir düşüş gözleneceğini tahmin ediyoruz. Bu kişiler ceza kesme ve kanuni işlem yapma yetkisine de sahip olmalı” dedi. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı ise “Türkiye’de fahri denetçilik uygulaması kısmen yer alıyor. Vatandaşlar telefon ya da internet sistemiyle şikâyette bulunuyorlar. Bu konuda eksiklik şikâyet değil, şikâyetin takip edilmemesi” ifadelerini kullandı