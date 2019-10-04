Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 03.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 34 JZ 4327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle aynı istikamette ilerleyen Çetin Sever kontrolündeki 06 FZ 1596 plakalı kamyonete, ekmek dağıtımı yaptığı sırada arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü yolculardan Muzaffer T., Güray Ö., Sibel G., Beyza Ç. ve Yasin K., çeşitli yerlerinden yaralanırken kamyonet de kaldırımdaki işaret levhasına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere sevk edilirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.