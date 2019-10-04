Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de balıkçı ağlarına takılan 90 kiloluk dev orkinos vatandaşın ilgi odağı oldu. Balıkçı tezgahında dev orkinosu gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Orkinosun fotoğrafını çekmek için cadde üzerinde kabalık oluşturanlar, ilde ilk defa bu kadar büyük bir orkinos gördüklerini belittiler.

Orkinosun hamsi tutarken ağlara yakalandığını belirten balıkçı Necmettin Duman, “Hamsi kovalarken yolunu şaşırıp Rize’ye gelmiş. Gece 4 sularında hamsi ararken hamsi ağlarına vurdu. Orkinos devamlı karşılaşıyoruz ama kilosu biraz fazla oldu bu kez. 30 kiloluğuyla karşılaşıyorduk. 90 kilogram balığımız. Tuttuk Rizeli'ye yedireceğiz balığımızı. Cumartesi günü de kesip halka vereceğiz. Büyük balık olduğu için ilgi büyük. Çocuğundan yaşlısına kadar herkes fotoğraf çektiriyor" dedi.