Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis kaynaklarına dayanan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılından beri farklı tarihlerde İstanbul’daki camilerden çalınan manevi değeri paha biçilemez tarihi tablolar ile ilgili çalışma başlattı. 2010 yılında Fatih’te bulunan Muhtesip İskender Camisinden, 2011’de Hacı Hasan Camiinden, 2015 yılında Soğan Ağa Camisinden, Zehkeri Kemal Camisi’nden 2005 yılından çalınan, Beşiktaş’taki 2008’de Defterdar İbrahim Paşa Camisi ile aynı ilçedeki Ekmekçibaşı Ali Ağa Camisinden 15 yıl önce çalınan 6 hat levha ve 2 adet eğ Şamdan benzeri objenin izini sürdü.

Çeşitli ilçelerde operasyon

Paha biçilemez tarihi eserlerin kaçakçılarca müzayede pazarına getirilerek açık artırma ile satışa sunulacağını tespit eden polis, aylarca teknik ve fiziki takibe aldığı kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şişli, Beyoğlu ve Beykoz’da peş peşe operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 18. ve 19. yüzyıl dönemine ait, çeşitli ebatlarda altın ipli kumaşlarla işlenmiş ayetlerin ve Allah lafzının yazılı olduğu hat levhaları, tabloyu ve 2 şamdan ele geçirdi.

7 kişi gözaltına alındı

Çeşitli ayetler ile Allah lafzının yer aldığı hat levhalar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili S.K., H.G., T.U.G., Ö.G., M.Ö., M.G. ve A.K. adlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçısı 7 kişi, Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polisteki sorgulanan şüpheli 7 kişi hakkında 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan tahkikata başlatıldı. Uzmanlar, tarihi tabloların Avrupa'daki müzayedelerde 100 bin dolardan başlayan fiyatlardan alıcı bulabileceğine işaret ediyor. Düzenlenen operasyonla kurtarılan tarihi tablolar, incelenmek üzere Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.