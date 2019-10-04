Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'te yol güvenliğini sağlayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında kuş sürüsü içinde yaralı bir akbabaya denk geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede kanadından yaralanan hayvanın nesli tehlike altında olan Mısır Akbabası olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, yaralı akbabayı tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tedavisinin ardından Mısır Akbabasının Van Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.