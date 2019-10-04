Edinilen bilgilere göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, gece saatlerinde devriye atarken, gördükleri 2 şahsı şüphe üzerine durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şahısların birinin üzerinden kurusıkı tabanca diğer şahsın üzerinden 5 gram esrar ele geçirildi. Ekipler tarafından şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürüldü.
Bekçilerin şüphelendiği şahısların üzerinden esrar ve kurusıkı tabanca çıktı
04.10.2019 - 18:18 | Son Güncelleme: 04.10.2019 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece bekçilerinin şüphelendiği şahısların üzerinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve esrar ele geçirildi.
Etiketler : Kocaeli,
654354 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/654354.aspx
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